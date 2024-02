Marano, al teatro Alfieri il concerto sociale Nco

93 Visite

Il 23 Febbraio 2024 ore 21.00 al Teatro Alfieri in via Tagliamento, 8 Marano-Na- Sarà presentato il primo concerto evento sociale, musicale, Niente Comorra Oggi. Spettacolo organizzato dal cantautore napoletano Cosimo Livello Alto e da Rosa De Gregorio i brani e lo spettacolo sono ad ingresso gratuito. Ciò che il pubblico ascolterà sono tematiche sociali di impegno e riscatto sociale ed è per questo che saranno intervallati da testimonianze dirette al fine di coinvolgere con il vissuto ciò che è la lotta fattiva alla Camorra. Interverranno a tal fine Don Salvatore Saggiomo cappellano del carcere di Secondigliano -Na- fondatore di N.C.O. Niente Camorra Oggi. Francesco Emilio Borrelli Consigliere Regionale Campania da anni impegnato nel sociale da anni. Saranno inoltre presenti i vari rappresentanti di vari Enti Locali di Marano, Calvizzano, Villaricca. La Compagnia dei Carabinieri di Marano. Gennaro Nuvoletta fratello del Carabiniere Salvatore Nuvoletta vittima di Camorra. Confesercenti di Marano e Villaricca. L’associazione La Fenicia. Padre Luigi Merluzzo. Le rappresentanti di varie Scuole del territorio docenti ed alunni. La serata sarà presentata da Micaela Fusco. Insieme al cantautore Cosimo Livello Alto si esibiranno anche: Rita Siani Francesco Merola Marco Sentieri Nello Amato. La direzione artistica è di Alfonso Gemito. Certi e coscienti che questo non sarà l’unico evento ma l’inizio di un percorso progettuale su territorio vi aspettiamo.

