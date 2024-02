Napoli: il liceo Pansini si trasferisce dal Vomero a Soccavo

114 Visite

” Se ne era già parlato a fine agosto dell’anno scorso, quando, su alcuni organi d’informazione, era apparsa la notizia che, a sue settimane dall’inizio dell’anno scolastico, i 550 studenti del liceo classico Pansini, al Vomero ubicato nella storica sede di piazza Quattro Giornate, in una delle due palazzine ai lati dello stadio Collana, potessero rimanere senza sede, dal momento che la palazzina in questione sarebbe stato oggetto d’importanti lavori di ristrutturazione, effettuati dalla Città metropolitana di Napoli, per garantirne la sicurezza statica. Nel’occasione si era anche parlato di una sede alternativa per il periodo dei lavori e, per individuare la quale, era stato bandito un avviso pubblico. Invece poi le lezioni nella sede centrale di piazza Quattro Giornate iniziarono regolarmente e sono proseguite sino ad oggi “. A ricordare la vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

” Ma evidentemente il problema era stato solo rinviato e come accade in questi casi i nodi prima o poi vengono al pettine – afferma Capodanno -. Infatti da oggi la sede di piazza Quattro Giornate è chiusa. Il liceo si trasferisce in via San Domenico a Corso Europa, nel quartiere Soccavo, dove le lezioni riprenderanno il 22 febbraio prossimo, nel plesso scolastico, di proprietà della Città metropolitana, posto in via San Domenico al corso Europa, già sede dell’I.T.I.S. ” Striano”, anni addietro fuso con l’I.T.I.S. “Giordani” di via Caravaggio “.

” Secondo le previsioni – puntualizza Capodanno -, gli allievi e il personale del liceo Pansini dovrebbero ritornare nella vecchia sede per l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, quando dovrebbero terminare i lavori di messa in sicurezza, appaltati dalla Città metropolitana. Al riguardo vengono però espressi non pochi dubbi e perplessità, conoscendo le tempistiche dei lavori pubblici che a Napoli comportano sovente notevoli ritardi, come testimoniano, rimanendo al Vomero e solo per esemplificare, i lavori nel cantiere di piazza degli Artisti che, secondo quanto riportato nel cartello di cantiere, dovevano terminare il 18 gennaio scorso e invece non sono ancora terminati, sicché il cantiere non è stato ancora rimosso, restituendo l’area alla viabilità “. ” L’unica nota positiva – sottolinea Capodanno – è che, al fine di consentire agli allievi e al personale di poter raggiungere la nuova sede, riducendo così le attuali difficoltà, vista la carenza di mezzi di trasporto, si prevede una linea ANM dedicata al personale scolastico e gli studenti del Liceo Pansini, con partenza da Piazza Quattro Giornate e ritorno nelle ore di punta del mattino e a fine attività didattica. Tale linea sarà attiva dal giorno giovedì 22 febbraio, data di partenza delle lezioni scolastiche nella sede di via San Domenico, con un servizio gratuito fino ala termine delle lezioni del corrente anno scolastico “.













