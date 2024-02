La vedova di Navalny: «Continuerò il suo lavoro, Putin lo ha ammazzato con il Novichok»

«L’ha ucciso Putin e io continuerò il suo lavoro». A tre giorni dalla morte di Alexei Navalny in colonia siberiana, la vedova dell’oppositore russo, Yulia Navalnaya, in un video sui social lancia il suoj’accuse contro il capo del Cremlino. «Continuerò a lottare per il nostro Paese», ha garantito. «E vi invito a starmi accanto». «Sappiamo perché Putin ha ucciso Alexei tre giorni fa», ha aggiunto Navalnaya. «Ve ne parleremo presto. Scopriremo chi esattamente ha commesso questo crimine e come lo ha fatto. Faremo nomi e mostreremo volti. Mentono meschinamente», ha poi messo in chiaro, «e nascondono il suo corpo attendendo che le tracce dell’ennesimo Novichok (un agente nervino usato in passato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia a Salisbury nel 2018 e lo stesso Navalny nell’agosto 2020, ndr) di Putin scompaiano».

«Ciao, sono Yulia Navalnaya. Oggi per la prima volta su questo canale voglio rivolgermi a voi. Non avrei dovuto essere qui. Non avrei dovuto registrare questo video. Dovrebbe esserci un’altra persona al mio posto, ma questa persona è stata uccisa da Vladimir Putin. Tre giorni fa, Vladimir Putin ha ucciso mio marito Alexei Navalny. Putin ha ucciso il padre dei miei figli, Putin mi ha portato via la cosa più preziosa che avevo, la persona più vicina e amata. Da qualche parte in una colonia dell’estremo nord, oltre il circolo polare artico, in un inverno eterno, Putin ha ucciso più di un semplice uomo. Insieme a lui ha voluto uccidere le nostre speranze, la nostra libertà, il nostro futuro. Distruggere e annullare la prova migliore che la Russia può essere diversa, che siamo forti, che siamo coraggiosi, che crediamo e combattiamo disperatamente e vogliamo vivere diversamente. In tutti questi anni sono stato con Alexei: elezioni, manifestazioni, arresti domiciliari, perquisizioni, detenzioni, prigioni, avvelenamenti, ancora manifestazioni, arresti e ancora prigione. Ecco il nostro ultimo incontro con lui a metà febbraio 2022, la nostra ultima foto. Esattamente due anni dopo, Putin lo ha ucciso. In tutti questi anni sono stato accanto ad Alexey. Ero felice di stare con lui e di sostenerlo. Ma oggi voglio stare con voi perché so che avete perso tanto quanto me.

«

Alexey è morto nella colonia dopo tre anni di torture e tormenti. È stato torturato, è stato tenuto in una cella di punizione, in una scatola di cemento. Per favore provate a immaginare: una stanza di sei o sette metri quadrati, non c’è niente tranne uno sgabello, un lavandino, un buco nel pavimento al posto del wc e un letto fissato al muro. Una tazza, un libro (uno) e uno spazzolino da denti, non aveva nient’altro. Centinaia di giorni passati così. È stato vittima di angherie, tagliato fuori dal mondo e non gli sono state date nemmeno carta e penna per scrivere una lettera a me o ai nostri figli. Era affamato. E non solo non si è mai arreso, ma ci ha sempre sostenuto: ci ha incoraggiato, ha riso, ha scherzato. Nemmeno per una frazione di secondo dubitava per cosa stava combattendo e per cosa stava soffrendo. Mio marito non poteva essere spezzato, ed è esattamente per questo che Putin lo ha ucciso. Da codardo, non ha osato guardarlo negli occhi o semplicemente pronunciare il suo nome. E in modo altrettanto vile e codardo, ora nascondono il suo corpo, non lo mostrano a sua madre, non lo restituiscono, mentono pateticamente, e aspettano che le tracce del prossimo Novichok di Putin scompaiano».