PUNTI DI VISTA. BONELLI: “BASILE, UN GIGANTE TRA I NANI CHE SONO SENZA SCUORNO!”

Anche quest’anno omaggiamo il grande Giambattista Basile, lo facciamo dal 2014 cercando di pungolare la comunità giuglianese affinché renda finalmente giustizia al suo figlio più illustre. Purtroppo in questi anni, nonostante i tanti suggerimenti ed auspici, dall’intitolazione di una piazza, alla realizzazione di un monumento, ma anche la semplice intestazione della biblioteca comunale o la più ambiziosa istituzione di un parco delle favole, nulla è stato fatto. Continuano a proliferare iniziative vacue che non lasciano il segno, ma servono ad assecondare ed ad appagare le bramosie di personalismi sterili e mediocri in ossequio alla più strapaesana delle logiche provinciali, in danno ad una città, Giugliano in Campania, che dovrebbe acquisire consapevolezza del suo enorme potenziale, mortificato invece dai soliti nepotismi dei notabili che se la cantano e se la suonano in barba ad ogni parametro qualitativo, il cui mancato rispetto determina, a favore di pochi, il mancato riscatto di una comunità le cui enormi potenzialità vengono puntualmente e da svariati lustri, mortificate.