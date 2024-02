L’Associazione Schierarsi Frattamaggiore esprime solidarietà al Comandante della Polizia Municipale di Arzano Biagio Chiariello dopo gli arresti della Dda

92 Visite

L’Associazione Schierarsi Frattamaggiore, esprime la massima vicinanza e solidarietà, al Colonnello Biagio Chiariello, Comandante della Polizia Locale di Arzano, che ha visto suo malgrado, confermare il reale pericolo per la propria incolumità ,a seguito di un’azione incisiva della Direzione Distrettuale Antimafia e delle Forze dell’Ordine, che hanno tratto in arresto 13 persone , affiliate a varie consorterie camorristiche dell’area a nord di Napoli, operanti a : Frattamaggiore, Arzano, Melito di Napoli, Caivano, Grumo Nevano, Secondigliano. Il Colonnello Biagio Chiariello, con l’insediamento, al comando della Polizia Locale di Arzano, ha iniziato un’attività investigativa, tesa a smantellare l’occupazione abusiva di alloggi popolari da parte di soggetti gravati da precedenti giudiziari, permettendo l’assegnazione delle case popolari ai legittimi assegnatari, cui seguivano azioni intimidatorie con minacce e manifesti funebri al fine di farlo desistere dalla sua azione contro la criminalità.

Gli arresti odierni, confermano, chiaramente che il Dottor Chiariello, si oppone al sistema camorra, ed è un elemento scomodo, soprattutto quando ha messo le mani nelle case popolari di Arzano, , ove si consumavano reati . Senza entrare nel merito, viene spontaneo, interrogarsi sul perché, anziché procedere ad un rafforzamento dell’apparato di sicurezza teso a garantire l’incolumità del Comandante Chiariello, incredibilmente si è proceduto ad eliminare il dispositivo di sicurezza posto in essere a seguito delle minacce ricevute. Come Associazione Schierarsi Frattamaggiore, siamo a fianco delle persone che lottano tutti i giorni per l’attuazione, delle regole di pacifica convinvenza , nel caso specifico del Dottor Chiariello, lo sosterremo per diffondere insieme la Cultura della Legalità.













