Marano, festeggiamenti San Castrese. “L’amministrazione del nulla in cerca di visibilità anche con i santi e gli eventi”

Ieri 11 febbraio si festeggiava San Castrese patrono di Marano e basta sfogliare i social per rendersi conto che molti politici locali hanno inneggiato a questa festa come se fosse la festa dell’ amministrazione comunale che non perde occasione per prendere visibilità consapevole che politicamente in ogni settore dopo 7 mesi dalle elezioni i risultati sono zero. Zero per viabilità, zero per vivibilità, zero per scuole belle e confortevoli, zero per sicurezza e vivibilità, insomma uno zero che la componente politica vorrebbe innalzare a 10 con l’ intercessione del Santo Patrono, il quale ha fatto grandi miracoli ma non è attrezzato per i miracoli impossibili di una compagine amministrativa mediocre lontana dalla realtà di Marano. Alcuni parroci e sua Eminenza Sepe ne facciano spunto di riflessione, ritornando all’ invito del Pontefice quanto invita i cattolici a impegnarsi nella politica sociale, solidale e della condivisione e non in quella partitica.

Michele Izzo