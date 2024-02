Geolier torna a casa: fuochi d’artificio e strade bloccate

116 Visite

E’ tornato a casa Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, dopo il Festival di Sanremo che lo ha visto chiudere al secondo posto. La vittoria sfumata al fotofinish non ha raffreddato però l’entusiasmo di Secondigliano: il ritorno di Geolier, infatti, si è trasformato in una festa di quartiere, con fuochi d’artificio e strade bloccate al suo arrivo, degno di una star. Almeno mille le persone scese in strada per accoglierlo: il suo quartiere, cuore pulsante della sua fanbase, lo ha accolto come se avesse vinto.













