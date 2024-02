Napoli, amarezza a San Siro: i rossoneri vincono con Theo Hernandez

57 Visite

Grazie a un gol di Theo Hernandez al 25′, il Milan batte 1-0 il Napoli campione d’Italia a San Siro e si riporta a -1 dalla Juventus seconda in classifica, che giocherà il posticipo del lunedì contro l’Udinese. Nell’ultima partita prima del via dell’avventura in Europa League a Rennes, la squadra di Pioli – imbattuta da due mesi – infila così la settima vittoria nelle ultime nove partite. Dopo due vittorie nelle ultime tre partite invece la formazione di Mazzarri, pericolosa solo nel primo tempo (gol mancato da Simeone) e nel finale con l'”autopalo di Simic” resta nona a -7 dalla zona Champions.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews