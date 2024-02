Marano, riflessioni sul bullismo: alla D’Azeglio incontro con l’autore Roberto Bratti

170 Visite

Alla” Massimo D’Azeglio” mattina di scuola piena di emozioni e tanta passione, tanta quanta solo chi realizza i propri sogni può trasmettere ai giovani studenti. L’incontro con l’autore

Roberto Bratti è stato questo oggi: riflessioni sul tema del bullismo e il più pervasivo

bullismo in rete, sull’amicizia, sul significato più profondo della parola “vincere” e … tanto

altro!! L’incontro con il giornalista e scrittore vincitore dei premi letterari “Bancarellino” e

“ Battello a vapore” è stato promosso dal team antibullismo della scuola (composto dalle

Professoresse: Accongiagioco, Amodeo, D’Angelo e De Martino) a pochi giorni dal 7

febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo.

Le docenti di lettere hanno promosso, durante tutto l’anno scolastico, la lettura del romanzo dello scrittore partenopeo “ Bulli con un click” e dei suoi sequel:”Tutto per un selfie” e “Un like di troppo”.

Continua così lo sforzo educativo e didattico della D’Azeglio per promuovere un uso

consapevole e appropriato della rete da parte dei giovani, che frequentano i social per molte ore al giorno fruendo di informazioni e stimoli in un periodo della crescita così importante per la strutturazione della loro identità.

La scena è stata tenuta magistralmente dagli studenti, veri protagonisti dell’appuntamento

che, attraverso domande, monologhi e rappresentazione teatrale hanno interloquito con

Bratti dimostrando di aver svolto un’interessata lettura dei suoi testi. Lo scrittore, così,

attraverso il dialogo con i ragazzi ha intrattenuto i presenti con aneddoti personali su episodi di bullismo ed esempi pratici di cyber-bullismo. “Dovete tenere sempre a mente- ha detto l’autore alla platea dei suoi giovani lettori- che il bullo è solo uno e che voi invece siete tanti. E’ l’unione che fa la forza e occorre fare sempre la scelta giusta”.

L’appuntamento si è concluso con un lungo firmacopie e tantissimi apprezzamenti da parte

dei giovani lettori.

La Scuola D’Azeglio contro il bullismo, propone un gesto rivoluzionario: la gentilezza !

Prof.ssa Carmen Papallo













