I BROS IN PREFETTURA: “NOI ESCLUSI DALLA REGIONE CAMPANIA ATTENDIAMO CON FIDUCIA INTERVENTO ISTITUZIONI”

Durante un recente incontro istituzionale con il Prefetto di Napoli, i rappresentanti del gruppo esclusi B.R.O.S. hanno espresso con fermezza il loro profondo disagio e la persistente incertezza che li affligge da numerosi anni.

Hanno riconosciuto e apprezzato gli sforzi attuati dalla Regione per affrontare la questione della disoccupazione e chiesto con convinzione ulteriori investimenti mirati, al fine di consolidare e ampliare le iniziative già intraprese.

In particolare, hanno sottolineato l’importanza di garantire un trattamento equo e di eliminare qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro, proponendo altresì soluzioni alternative per favorire l’inserimento dei membri esclusi del gruppo B.R.O.S.

Hanno avanzato la proposta di coinvolgere in maniera attiva le imprese che risultano essere le vincitrici di appalti pubblici, collaborando strettamente con la Regione per facilitare l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, approfittando delle agevolazioni fiscali messe a disposizione dal Governo. Questo approccio non solo favorirebbe l’integrazione lavorativa dei membri esclusi del gruppo B.R.O.S., ma rappresenterebbe anche un importante stimolo per le imprese per ampliare la loro forza lavoro permanente.

Inoltre, è stato enfatizzato il ruolo determinante delle recenti misure fiscali, tra cui la super deduzione al 120 e 130 per cento, le quali costituiscono incentivi significativi per le aziende nel procedere con nuove assunzioni a tempo indeterminato. Queste iniziative non solo consentono alle imprese di ridurre il proprio carico fiscale, ma contribuiscono anche in modo tangibile alla diminuzione del tasso di disoccupazione, promuovendo la stabilità economica e sociale nella regione.

Dunque, la combinazione di queste strategie – il coinvolgimento attivo delle imprese vincitrici di appalti pubblici e l’approfittamento delle agevolazioni fiscali governative – potrebbe costituire un importante volano per la creazione di nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato per i membri esclusi del gruppo B.R.O.S., offrendo loro una via concreta per uscire dalla situazione di precarietà e incertezza che li affligge da tanto tempo.

Nell’esprimere fiducia nelle istituzioni e nelle autorità competenti, i membri esclusi del gruppo B.R.O.S. hanno manifestato la speranza che le loro richieste vengano attentamente considerate e che vengano adottate misure concrete e incisive per affrontare in modo risolutivo il problema di chi sta ancora manifestando per la conquista della propria dignità.













