Amadeus a Elena Cecchettin: “Non ritengo offensiva la performance del cast di ‘Mare fuori’ sui femminicidi”

Amadeus: “Non devo scusarmi con Elena Cecchettin. Non ritengo sia stata offensiva la performance del cast di ‘Mare fuori’ contro i femminicidi. “Rispetto il parere di Elena ma riteniamo che l’intervento del cast sulla violenza di genere sia stato bello”. Amadeus risponde anche alla domanda se la ragazza potrebbe essere invitata: “No, non sarà invitata, massimo dolore per quello che è successo a lei e alla sua famiglia. Se la chiamerò privatamente? Chiami qualcuno quando ti devi scusare ma non è questo il caso”.













