Da Centrodestra campano stop a De Luca su uso logo Regione 

“Ti chiediamo di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare del 14 febbraio c.a. la mozione, con carattere d’urgenza, concernente la ‘pronuncia di dissenso e sospensione delle condotte assunte dal Presidente della Giunta”.

Così i capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale della Campania, Amente Cosimo, Caldoro Stefano, Nappi Severino e Petitto Livio, si rivolgono al Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero. Il tema è quello delle iniziative organizzate dal Presidente della Giunta, Vincenzo De Luca. La mozione con carattere d’urgenza si riferisce alla pronuncia di dissenso delle condotte recentemente assunte dal Presidente della giunta e alla sospensione dell’utilizzo improprio del logo della regione Campania per iniziative di carattere politico contro il Governo nazionale.

Per i consiglieri la richiesta è “in coerenza alla prassi consolidata, attraverso la quale si provvede all’inserimento di atti e provvedimenti all’ordine del giorno delle sedute consiliari preavvisate con interlocuzioni informali ai Presidenti dei Gruppi”.



