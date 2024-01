Pozzuoli: inaugurazione tunnel Tangenziale, vicesindaco metropolitano Cirillo: “Opera strategica per impatto turistico e bradisismo”

“Si tratta di un intervento strategico, che si innesta nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile che abbiamo recentemente approvato in Città Metropolitana, per alleggerire i flussi veicolari sull’area flegrea con una portata importante in termini turistici e ambientali, ma anche come via di fuga per il bradisismo”. È quanto ha affermato il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, intervenuto questa mattina – in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi – alla cerimonia di inaugurazione del tunnel che collega direttamente la Tangenziale con il porto di Pozzuoli.

“É un intervento che dimostra quanto sia stata efficace la sinergia tra Regione Campania, Comune di Pozzuoli, Tangenziale e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti – cui va il nostro ringraziamento – per sbloccare un’opera che consentirà, finalmente, di decongestionare il traffico nella parte alta di Pozzuoli, nel centro e nelle aree di Arco Felice, con un vantaggio per tutto il territorio flegreo”, ha concluso Cirillo.

Alla cerimonia ha partecipato, insieme con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e agli altri sindaci dei comuni flegrei, anche Antonio Sabino, Sindaco di Quarto e Consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana.