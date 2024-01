Napoli, polizia locale: contrasto alla vendita di shoppers illegali

Continua l’attività della Polizia Locale di Napoli finalizzata a prevenire e reprimere la produzione e vendita di shopper illegali. In un’operazione condotta dagli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale presso un deposito in zona Gianturco, in un deposito all’ingrosso, gestito da un cittadino cinese di 45 anni, sono stati rinvenuti 6 quintali di buste in plastica sprovviste delle caratteristiche e degli elementi identificativi obbligatori per legge. L’intervento, svolto tra migliaia di scatoloni di merce su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, ha portato al sequestro delle buste non conformi, classificate come non compostabili e non biodegradabili. Parallelamente, è stata inflitta al commerciante una sanzione di €8.000,00.