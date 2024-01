M5S, Saiello: “Scorrimento graduatorie in sanità, De Luca finalmente ci ascolta”

80 Visite

La lettera del consigliere regionale al governatore: “Si assumano gli idonei ancora in sospeso”

“Finalmente De Luca sembra ascoltare e seguire le indicazioni del Movimento 5 Stelle in sanità. Da mesi chiediamo alla giunta lo scorrimento di tutte le graduatorie relative ai concorsi per i profili professionali, sanitari, tecnici ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere. Nell’ultima sua diretta il governatore ha chiarito di voler risolvere il problema in maniera strutturale imponendo alle aziende di assumere gli idonei prima di nuovi concorsi”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.

“Nelle scorse settimane siamo riusciti ad ottenere lo sblocco di oltre 200 assunzioni di amministrativi per l’ASL Napoli 1 Centro, ma non basta. Oggi sono sceso ancora una volta in piazza con gli idonei amministrativi della Vanvitelli, una graduatoria che scade il prossimo 14 gennaio, e ho inviato una lettera al governatore chiedendo di intervenire con urgenza su questa ed altre graduatorie perché il tempo sta per scadere. Abbiamo donne e uomini che chiedono di essere assunti e che potrebbero contribuire a colmare le gravi carenze in sanità. Non c’è altro tempo da perdere”.













