Mazzarri peggio di Garcia, ma per ora resta

89 Visite

Prendere Garcia è stato un errore, sostituirlo con Mazzarri è stato peggio. Tutti stimano e provano riconoscenza per il tecnico toscano, ma il campo dice che sta facendo peggio del suo predecessore, cosa che sembrava impossibile un mese e mezzo fa. I miglioramenti di cui ha parlato l’allenatore, ammesso che ci fossero, sono svaniti nella disfatta del Torino. A differenza di quanto dice Mazzarri il Napoli non solo non gioca bene, ma è svogliato e senza idee. L’allenatore non ha parlato, così come i giocatori, in una sorta di silenzio stampa parziale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews