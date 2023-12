35 Visite

Stanno per accendersi le luci di natale anche a Casavatore. Il Comune ha presentato il programma degli eventi per le festività natalizie. Il calendario degli avvenimenti e degli allestimenti in scena per la vie del centro, e non solo, è ricco di iniziative. Si parte il giorno giovedì 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Nocera e Volta a partire dalla ore 17, con l’esibizione di trampolieri, scultori di palloncini, giocolieri e street band. Domenica 10 dicembre, invece, ci saranno i laboratori artistici, giochi, animazione, spettacolo di micro magia e la tombolata. Alle ore 11 ci sarà l’arrivo di Babbo Natale. L’amministrazione comunale ha organizzato l’accensione degli Alberi e delle luminarie sul territorio, evento che a memoria dei cittadini di Casavatore non si è mai verificato. Quest’anno la capacità di programmare un vero calendario di eventi natalizi e farlo rispettare ha segnato un solco profondo, in piena discontinuità con il passato, caratterizzato da mille problemi che impedivano di calendarizzare per tempo gli eventi natalizi. L’opera incessante dell’Assessore Elsa Picaro (nella foto), ben coadiuvata dai consiglieri di maggioranza e dal sindaco Luigi Maglione, che tra enormi difficoltà burocratiche sono riusciti, forse per la prima volta a calendarizzare con largo anticipo e puntualità gli eventi. “Inizia il Natale a Casavatore – ha esordito l’Assessore Picaro-. Grazie alla partecipazione all’avviso pubblico promosso dalla Regione Campania con il progetto culturale “intra terram neapoliteanam” sono stati finanziati alcuni eventi per la nostra comunità”.

b.g.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews