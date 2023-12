BRUCELLOSI, MUSCARÀ (GR. MISTO), FDI SPIEGHI RITARDI GOVERNO SU COMMISSARIAMENTO

25 Visite

“Nessuno ha mai messo in dubbio l’opportunità del Fondo per i ristori alle aziende bufaline colpite dagli abbattimenti (spesso discutibili) per sospetta brucellosi o tubercolosi. Semmai si è rilevata la semplice circostanza che sbloccarne le risorse in questo momento, come ha fatto il ministro Lollobrigida, equivale affidare le pecore al lupo, cioè ai responsabili del disastro brucellosi”.

Lo afferma le consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria Muscarà.

“E’ di tutta evidenza che se queste importanti risorse fossero state sbloccate in costanza di un commissariamento la musica sarebbe stata tutt’altro”, spiega Muscarà, per la quale “vi sarebbe, a questo punto, da spiegare per quale ragione il governo Meloni non abbia ancora commissariato il devastante Piano regionale per l’eradicazione delle infezioni bufaline che continua a mietere vittime”. “Su questo – conclude la consigliera regionale – mi aspetto una risposta quantomeno dai parlamentari casertani”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti