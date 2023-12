Grande partecipazione alla festa della Patrona dei Marinai e dei Vigili del Fuoco

97 Visite

Ieri mattina, in Piazza del Plebiscito, è stata celebrata la messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La cerimonia officiata da Monsignor Domenico BATTAGLIA, ha visto la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Coreutico Musicale “Boccioni – Palizzi” di Napoli, che hanno accompagnato la celebrazione eucaristica con canti religiosi diretti con maestria dalla professoressa Chiara Mallozzi. L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’Alto Comando Logistico della Marina Militare, guidato dall’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, diretto dall’Ingegnere Michele Mazzaro. L’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, nel ringraziare le autorità presenti alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza di servire le Istituzioni e difendere il Paese e i cittadini, unendo le competenze e le abilità della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. L’Ingegnere Michele Mazzaro ha invece ribadito l’importanza della giornata del 4 dicembre che coinvolge tutto il personale dei Vigili del Fuoco, anche quelli in congedo, creando un clima familiare e unico. Ha evidenziato il valore delle tradizioni e dell’identità del Corpo, sottolineando come la festa di Santa Barbara rappresenti un momento di rinnovamento e di passaggio di conoscenze e ideali tra le diverse generazioni di Vigili del Fuoco. Inoltre ha rimarcato il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nel corso del 2023, impegnati a salvaguardia delle persone, dei beni, dell’ambiente e nella difesa civile e nella prevenzione incendi. Al termine della Santa Messa, la Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania ha deliziato il pubblico con una splendida esibizione, accompagnando la dimostrazione dinamica del nucleo SAF – Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco sulla facciata di Palazzo Reale, con lo spiegamento della Bandiera italiana. Ha catturato grande attenzione di pubblico la mostra allestita in Piazza del Plebiscito del Nucleo SDAI – Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi, con i Mezzi Speciali dei Vigili del Fuoco e il Centro Mobile Informativo della Marina, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente.

Angelo Covino













