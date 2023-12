“Eleonora Pimental de Fonseca”, premi nella sezione poesia e saggistica per il liceo Segrè di Marano

Il Lions Club 1799 di Napoli ha indetto un Premio di saggistica e poesia “Eleonora Pimentel de Fonseca “ destinato agli alunni degli ultimi due anni scolastici della Scuola Secondaria di secondo grado sul tema : La Rivoluzione Napoletana – Storia e Protagonisti. Il 01/12/2023 presso il Museo Tessile e Della Moda – Fondazione Mondragone (Napoli) nella sala conferenze si è svolta la premiazione preceduta da una visita guidata museo . Alla cerimonia di premiazione svoltasi dopo la visita guidata al Museo alla presenza del presidente della Fondazione Mondragone Maria D’Elia, della giuria e presidente AVV. Alfredo Guarino ( presidente del Premio e vice presidente dei Lions Club 1799 di Napoli ) e alla presenza degli alunni di diverse scuole di Napoli e provincia, di genitori e docenti sono stati resi noti i vincitori per le due sezioni : Poesia e Saggi. Il Liceo Segrè si è nuovamente distinto Per la sezione Saggistica Antonio Di Guida classe 5A ( assente per motivi di salute) terzo post . Per la sezione poesia : Maria Cautiero classe 5 sez B le è stato assegnato il primo premio. Laura Capone classe 5 sez B per la sezione poesia le è stato assegnato il terzo posto. Le alunne premiate hanno pubblicamente ringraziato la Preside Prof.ssa Raffaelina Varriale attenta sempre a proporre importanti iniziative culturali e interdisciplinari per la formazione e la crescita degli studenti. Inoltre hanno ringraziato la prof.ssa Rita Cottone che crede e invoglia sempre a scrivere e a partecipare a concorsi di così grande spessore.