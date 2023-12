Marano, parcheggia in divieto di sosta ed espone un contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale

288 Visite

“Gentile direttore, ci troviamo in Via Unione Sovietica, a Marano, e guardi con quanta spocchia questo soggetto parcheggia in divieto di sosta esponendo sull’auto una “autorizzazione alla sosta” rilasciato dalla Polizia Municipale di Marano di Napoli. Mi chiedo, ma questo permesso consente anche a chi lo possiede di parcheggiare in divieto di sosta? Com’è possibile che a Marano ci siano personaggi che possiedono questi privilegi. Sono curioso di sapere il Sindaco Morra cosa ne pensa, chissà. Non sono più ammissibili tali atti di inciviltà e di mancanza di regole soprattutto se a compierli sono rappresentanti delle istituzioni, delle amministrazioni locali o presunti tali”.

Gaetano (Marano).

Caro Gaetano, aspettiamo di avere chiarimenti in merito anche noi.

Ci ha contattato il cittadino interessato e si scusa per aver esposto impropriamente il contrassegno sulla sua auto. Inoltre secondo lo stesso in quel tratto di strada non vigerebbe più il divieto di sosta in quanto lo stesso era stato istituito in virtù del funzionamento del mercato ortofrutticolo. Non siamo d’accordo con lui, il divieto di sosta è più che vigente anzi è prevista anche la rimozione forzata (0-24) tutti i giorni della settimana prima e dopo il cartello.

