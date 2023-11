Napoli-Empoli, niente conferenza stampa di vigilia. Garcia in bilico in caso di risultato negativo…

113 Visite

Ha scelto la strada del silenzio il Calcio Napoli che, alla vigilia della sfida con l’Empoli (domani 12 Novembre ore 12:30), non organizza la consueta conferenza stampa di vigilia.

C’è massima concentrazione in vista dell’impegno casalingo contro i toscani che può significare per Rudi Garcia, tecnico dei partenopei, permanenza o esonero. De Laurentiis è, come di consueto, a Castel Volturno per dare un segnale al gruppo squadra ma in caso di risultato negativo, complice anche la sosta per le nazionali della prossima settimana, le strade del tecnico francese e degli azzurri potrebbero separarsi definitivamente.

Si affronta la penultima forza del campionato: la peggior terza difesa con 21 reti subite ed il peggior attacco (solo 4 reti segnate). Garcia dovrebbe affidarsi al solito Meret tra i pali; difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera (in ballottaggio con Mario Rui); Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; attacco a tre con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Raspadori punta centrale. Ma attenzione perchè nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Simeone titolare al posto dell’ex Sassuolo.

A dirigere l’incontro il sig. Prontera.













