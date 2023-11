Casoria, amministrative: per il dopo Raffaele Bene Tommaso Casillo pensa a Pasquale Tignola.

45 Visite

Ma il Pd dice no. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, continua incessante lo scontro fra il Partito democratico, ed il Movimento 5 stelle, rispettivamente convinti di poter pescare voti nel bacino elettorale dell’altro. Anche se, proprio a Casoria, alcuni militanti pentastellati a mo di “cavallo di Troia”, starebbero sostenendo la tesi politica casilliana per convincere il Pd a convergere sull’attuale sindaco Bene sicuro di poter strappare il secondo mandato da candidato primo cittadino. Ma i piddini locali passati in questi anni all’opposizione dell’attuale sindaco Raffaele Bene nonostante l’aver contribuito alla sua elezione, non ci stanno a sottostare alla proposta del deus Tommaso Casillo che, in alternativa, avrebbe come asso nella manica il nome di Pasquale Tignola. Ma l’accordo appare sempre più lontano visto che Casillo non vorrebbe puntare su un nome condiviso dalla futura coalizione e di rottura con il passato. A decretare le diversità di veduta l’ultima riunione a cui hanno preso parte il Pd e il M5S in cui invece di dialogare e costruire l’alternativa in vista delle elezioni, i pentastellati hanno messo sotto accusa i loro alleati quasi a inoculare indirettamente i veleni casilliani e spaccare i democrat.

Vincenzo Angrisani













