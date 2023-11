Nuovi bus Air Campania: quest’oggi la cerimonia presieduta da De Luca

51 Visite

Si è svolta quest’oggi, a Caserta, la cerimonia di consegna di 200 nuovi autobus per la flotta AIR Campania alla quale ha presenziato il governatore Vincenzo De Luca.

“Abbiamo consegna 190 autobus nuovi di cui 170 per il trasporto extra urbano – ha spiegato il presidente della regione Campania -. Si tratta di prodotti all’avangardia in Italia per quanto riguarda la fruibilità da parte dei disabili e per la tecnologia al loro interno con app che costantemente monitorano, permettono di viaggiare in sicurezza ed erogano informazioni in tempo reale su tempi di percorrenza, distanze, fermate ed altro. Stiamo procedendo nel rinnovo totale del parco dei mezzi su gomma e su ferro essendo partiti da zero. Entro il prossimo anno completeremo l’acquisto di oltre 1600 autobus nuovi”.

Infine, una battuta da parte di De Luca sulle divisioni nel PD provinciale casertano: “Non posso farci nulla io, bisogna rivolgersi a Padre Pio”.













