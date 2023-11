Villaricca, autista del 118 minacciato con una pistola

110 Visite

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle aggressioni che il personale sanitario riceve costantemente.

Oggi, l’ennesimo caso che oltre a far riflettere deve indurre chi di dovere a prendere posizione e provvedimenti su questi incresciosi episodi.

Dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” riportiamo, infatti, la segnalazione di quanto avvenuto a Villaricca: si tratta dell’ottantesima aggressione da inizio anno tra le zone Napoli 1 e Napoli 2

“Accade intorno alle 16 a Via della Libertà a Villaricca (Na), l’equipaggio 118 di Qualiano si trova presso il domicilio di un paziente per intervento, improvvisamente sale le scale condominiali una persona che recriminava lo spostamento l’ambulanza poiché ostruiva il suo passaggio. L’autista soccorritore scende per agevolare la persona ,ma una volta giù il signore mette la mano su una pistola che aveva alla cintura ed esclama : “vedi di muoverti…..”

Naturalmente il 118ttista fa allertare le forze dell’ordine , l’uomo sentendo la chiamata si qualifica come “guardia giurata” e si da alla fuga in auto!