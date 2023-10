Marano, la consegna dei nuovi loculi attesi da 12 anni? Ora si parla di dicembre

173 Visite

Ora la data buona dovrebbe essere dicembre 2023. Sarà così? I loculi del lotto B, quelli attesi da circa 12 anni, secondo gli uffici comunali potrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. La problematica del mancato collaudo della struttura, emersa oltre un anno fa, dovrebbe essere risolta entro quella data. Ci andiamo cauti, ad ogni modo, già in passato la data di consegna è slittata almeno due o tre volte. Aspettiamo dicembre per saperne di più. Per sapere se l’ennesima odissea maranese si chiuderà – dopo oltre un decennio – con un amarissimo lieto fine.













