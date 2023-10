LA REGIONE CAMPANIA RICONOSCE IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI POMIGLIANO D’ARCO

96 Visite

È ufficiale: il Distretto Urbano del Commercio di Pomigliano d’Arco ha ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Campania e la conseguente iscrizione nel registro regionale dei distretti.

L’attuale amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Raffaele Russo, ha conseguito questo obiettivo in quattro mesi. Un obiettivo previsto dal programma di mandato dell’amministrazione comunale guidata da Raffaele Russo raggiunto in tempi record. Un risultato notevole se si considera che la questione era stata in sospeso per due anni con la precedente. “La precedente amministrazione comunale- commenta il

Sindaco di Pomigliano Raffaele Russo – aveva promesso alle associazioni di categoria dei commercianti che l’avrebbe fatta. Ma in due anni la promessa era rimasta tale. Noi grazie all’ottimo lavoro dell’Assessore al Commercio, Marianna Manna abbiamo invece portato a compimento questo obiettivo e lo abbiamo fatto in un breve lasso di tempo dall’insediamento della nuova amministrazione comunale.”.

“Sono felice e soddisfatta per l’obiettivo raggiunto – sottolinea l’Assessore Marianna Manna – la cui strada è tracciata da un metodo di lavoro improntato all’efficienza, alla celerità ed alla buona amministrazione, con un lavoro di squadra tra l’intera giunta e gli uffici comunali. Adesso subito al lavoro per organizzare le prossime iniziative per sostenere il commercio locale».

Questo riconoscimento apre nuove prospettive per i commercianti e per l’intera comunità di Pomigliano d’Arco.













