Giugliano, Di Napoli vicino all’addio: la società spinge per le dimissioni. Salgono le quotazioni di Taurino e Raffaele

E’ ormai al capolinea l’avventura di Raffaele Di Napoli sulla panchina del Giugliano, dopo il ko interno contro il Latina e un ruolino di marcia – 3 sconfitte nelle prime 5 partite – non esaltante in questo avvio di campionato. La squadra, nelle ultime 25 gare, ha vinto solo 4 volte. Il club gialloblu spinge per le dimissioni (con buonuscita) del proprio tecnico e per la successione – oltre ai tecnici Raffaele e Taurino – si fanno i nomi di Auteri, ma anche Benny Carbone ed Emanuele Troise.













