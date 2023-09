Marano, mastino sbrana cagnolino all’esterno della villa comunale: minuti di terrore, scatta la denuncia. “Era senza guinzaglio”

Cane di grossa taglia (foto d’archivio) sbrana cagnolino all’esterno della villa comunale di Marano, davanti agli occhi di molti bambini e adulti, terrorizzati per l’accaduto. Da quanto ricostruito dalla polizia municipale, che segue il caso, il cane aggressore era senza guinzaglio. La proprietaria – da quanto si apprende – è una persona molto nota, figlia di un defunto boss. I proprietari del cane sbranato hanno sporto denuncia. Le persone presenti in zona hanno allertato le forze dell’ordine. Qualcuno ha cercato di intervenire, ma per il povero cagnolino non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire i vigili urbani diretti dal comandante Ferrillo. La vicenda è seguita anche dai carabinieri della locale compagnia guidata dal maggiore Alberto Leso. Il caso sarà segnalato alla competente Asl. Sotto choc la padroncina dell’animale che ha perso la vita.