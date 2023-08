Quarto, preso Luigi Carandente Tartaglia: reggente dei maranesi nell’area flegrea. Era ricoverato sotto falso nome a Pineta Grande

Nella mattinata di oggi, a Castelvolturno, militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, esito attività di indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno rintracciato e tratto in arresto il latitante Luigi Carandente Tartaglia, alias Gigino ‘a guerra, esponente di spicco e referente sul comune di Quarto del clan Orlando – Polverino – Nuvoletta, operante a Marano di Napoli e aree limitrofe. L’uomo, condannato ad una pena complessiva di 14 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altro, si era reso irreperibile dal marzo dello scorso anno. È stato rintracciato presso l’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno dove, sotto falso nome, si era fatto ricoverare per un intervento al cuore. Il 5 agosto scorso, durante un inseguimento, aveva speronato una equipaggio di militari a bordo di motociclo in tinta civile che avevano tentato di fermarlo, ferendo due militari e guadagnandosi la fuga.