Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco nella notte a Napoli

Vittima un giovane di 24 anni che è stato soccorso e medicato all’ospedale ‘San Paolo’ di Napoli.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli.

Da una prima ricostruzione i militari hanno accertato che l’uomo mentre si trovava in una sala giochi a Soccavo sarebbe stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco: due persone – entrate nel circolo con volto coperto – avrebbero esploso alcuni colpi di pistola per poi fuggire.

I carabinieri sono andati nel circolo dove hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 9 e una ogiva. Per la vittima 20 giorni di prognosi.