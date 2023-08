GLI ARTICOLO 31 SONO TORNATI DOMANI IL CONCERTO AL MEETING DEL CERVATI 2023

90 Visite

L’iconico duo, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese in scena ai piedi della cima più alta della Campania

OPENING ACT: WLADY

Biglietti disponibili anche al Botteghino allestito in piazza XXIV maggio. Inizio show ore 21.30

Salerno, 14 luglio 2023 A vent’anni dall’uscita del loro ultimo album “Italiano Medio” gli Articolo 31 il duo che ha scritto la storia del rap italiano è tornato finalmente live con un attesissimo tour che farà tappa domani, mercoledì 23 agosto, a Sanza (SA) presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco per l’evento clou del Meeting del Cervati 2023:

Ad aprire le danze sarà l’opening act di Wlady, fratello minore di Jad, dj e produttore discografico di fama internazionale. Sul palco con Ax e Jad una band formata da 6 elementi: Marco Arata direttore band, chitarrista e corista; Space One seconda voce e hype man; Fabio B: dj; Giulia Jean corista; Linda Pinelli al basso e Steve Luchi alla batteria.

Imponente l’impianto scenico che utilizza fuoco e fiamme e suggestivi effetti di fumo. Oltre due ore e mezza di energia con più di 30 brani in scaletta per cantare, emozionarsi, divertirsi, commuoversi e ripercorrere insieme al pubblico la storia della propria vita. Una festa all’insegna del rap, del funky e del pop, per riabbracciare i fan di sempre del duo che ha segnato l’inizio della musica rap in Italia, con la vetta più alta della Campania, il Monte Cervati, a fare da suggestiva scenografia all’unica tappa estiva in regione

La storia degli Articolo 31 è la storia di una unione artistica cominciata nel 1990 e interrotta nel 2006 dopo aver pubblicato ben 9 album (di cui uno certificato da Fimi disco di DIAMANTE) e che, dopo 17 anni di pausa, grazie alla loro raggiunta maturità umana e artistica, trova una nuova amicizia, realmente mai accantonata. Una reunion che nasce per la necessità di esprimere i propri sentimenti, il loro volersi bene e finalmente assumersi le proprie responsabilità verso un pubblico che non li ha mai dimenticati e con affetto li ha sempre sostenuti, supportati e amati e cantati negli ultimi 30 anni. È cosi che Il duo artistico composto da J-Ax (Alessandro Aleotti) e Dj Jad (Vito Perrini) dopo aver calcato le scene dell’ultimo Festival della canzone italiana a febbraio 2023 a Sanremo con la rap ballad “Un bel viaggio” (pezzo autobiografico sentimentale che ripercorre le fasi di successo e quelle più buie della loro storia) torna alla vera essenza del gruppo con il brano politically incorrect “Filosofia del Fuck-off” (uscito il 27 aprile su tutte piattaforme digitali con brano e video).e a incendiare nuovamente le scene con un grande tour live imperdibile all’insegna di una storia bellissima, che s’intreccia con almeno tre generazioni, attraverso hit indimenticabili.

INFO UTILI Il tour è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti per il concerto a Sanza – organizzato dal Comune di Sanza in sinergia con Anni 60 Produzioni – sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite abituali e saranno acquistabili anche il giorno stesso dello show al Botteghino allestito in piazza XXIV maggio a Sanza, a circa 200 metri dal varco di accesso all’area dello spettacolo. Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni . Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.













