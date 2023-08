Bradisismo a Pozzuoli, al via nuove verifiche nelle scuole

Una decisione che riguarderà gli istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Una misura voluta dal sindaco Luigi Manzoni, dall’Assessore alla Pubblica istruzione Vittorio Festa e dalla dirigente Napolitano: l’obiettivo condiviso con i tecnici della direzione Lavori pubblici è quello di controllare e monitorare nuovamente ogni struttura.

“Precisiamo che l’attività di monitoraggio è costante ma nonostante non siano state rilevate criticità sul territorio – hanno dichiarato in una nota sindaco e assessore – abbiamo ritenuto opportuno far svolgere nuove verifiche strutturali, per rasserenare i genitori in vista della riapertura dell’anno didattico.