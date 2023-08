Volla, in fiamme una tipografia: vigili del fuoco e carabinieri sul posto

126 Visite

È stato appena spento un incendio di proporzioni significative che ha interessato la tipografia “Russo Group”, in via Rossi. Sul posto, oltre ai militari della locale Stazione, sono presenti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuno dei dipendenti risulta al momento ferito o ancora dentro alla struttura. Non si esclude evento di natura accidentale. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco













