Marano, 90enne trovata morta in casa. I carabinieri allertati dai vicini

I carabinieri della compagnia di Marano, allertati da una segnalazione, hanno trovato una 90enne priva di vita all’interno della propria abitazione di via Unione Sovietica. I militari sarebbero stati dalle segnalazioni di alcuni vicini. La donna, che viveva da sola in casa, era stata avvistata l’ultima volta nella giornata di ieri. Qualcuno, nella mattinata di oggi, avrebbe (invano) provato a contattarla. Da qui la segnalazione ai militari dell’Arma di via Nuvoletta. I carabinieri sono intervenuti assieme al personale del 118. Sono riusciti ad entrare in casa, ma l’anziana era ormai deceduta. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, sarebbe da ricondurre a cause naturali.













