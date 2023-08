Caos voli su Napoli nord, Izzo scrive all’Arpac

La situazione del sorvolo sulla nostra città è diventata insopportabile sotto il profilo dell’inquinamento acustico e atmosferico che sta mettendo in serio pericolo la salute pubblica. Oramai dal mese di luglio l’aeroporto di Capodichino con oltre 422mila transito di passeggeri é diventata una vera bomba d’inquinamento per i territori sorvolati dagli aerei. Con l’accordo del febbraio scorso tra Gesac e Arpac fu deciso di cambiare rotta ai voli diretti al nord ,i quali non avrebbero più sorvolato più la città di Napoli ma si sperimentava una nuova rotta che prevedeva il passaggio degli aerei sul nostro territorio. I comitati No Fly stanno da mesi combattendo una lotta a suon dì reclami affinché all’accordo del febbraio scorso venga posto fine con una politica della Gesac e dell’ Arpac verso le compagnie all’utilizzo di aerei di ultima generazione a basse emissioni di CO2 e meno roboanti.

La previsione fino ad ottobre del boom di turisti che transiteranno per l’aeroporto di Capodichino con il conseguenziale aumento di voli, contestualmente alla paventata proroga della “sperimentazione” rotta sui nostri territori hanno indotto noi del gruppo consiliare ” Fare Democratico” a inviare una PEC di reclamo all’agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania Il testo della PEC è il seguente: “Il sottoscritto Izzo Michele consigliere comunale di Marano di Napoli invita codesta Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania ha non prorogare l’accordo dell’8 febbraio con la società Gesac, con il quale gran parte dei voli in partenza da Capodichino diretti verso il nord stanno sorvolando la zona a nord di Napoli, interessando anche il Comune di Marano. La situazione nell’ultimo periodo è diventata gravosa sotto il profilo dell’inquinamento acustico che atmosferico, mettendo a grave rischio la salute pubblica. Pertanto, si chiede di soprassedere alla paventata proroga fine al mese di ottobre”.

Michele Izzo Capogruppo Fare Democratico”