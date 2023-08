128 Visite

Non sono buone le notizie che arrivano dall’allenamento mattutino del Napoli a Castel di Sangro. L’attaccante Victor Osimhen, tornato in gruppo ieri pomeriggio, al centro del dibattito per la trattativa sul rinnovo e le voci dall’Arabia Saudita, ha rimediato una forte contusione ed è uscito dal campo zoppicando. Il Napoli ha specificato che si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra.