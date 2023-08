Messina Denaro, condizioni critiche: i legali presentano istanza per trasferimento in ospedale

121 Visite

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologoci, ed era rientrato nell’istituto di pena nella stessa giornata. Ma adesso, scrivono i suoi legali, è completamente incompatibile con il regime carcerario, soprattutto con quello restrittivo del 41bis. Alessandro Cerella, che dal 25 giugno scorso affianca l’avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa chiede il ricovero immediato in ospedale. I due legali hanno già presentato un’istanza di richiesta.

Le condizioni di detenzione

Messina Denaro, malato di cancro, dal giorno dell’arresto, nel gennaio scorso, è in cura presso in penitenziario, dove è stata allestita una stanza per lui, vicino la cella, dove effettuare la chemioterapia. E’ costantemente seguito da uno staff medico diretto dal professor Mutti. Le complicazioni del quadro clinico hanno portato, nell’ultimo periodo, a continui “ricoveri lampo” all’ospedale dell’Aquila.













