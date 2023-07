Spaccio in terra lucana, assolto Criscuolo

Era ritenuto un assiduo fornitore di sostanze stupefacenti di tipo cocaina di una fiorente piazza di spaccio dell’area potentina, con base logistica a Lagonegro. Il Tribunale di Lagonegro, sposando le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, ha assolto Criscuolo Mario dal reato a lui contestato, ovvero di rifornire a cadenza settimanale una fiorente piazza di spaccio, capeggiata da numerosi soggetti lucani. Le indagini, durate quasi tre anni, avevano disvelato una struttura articolata formata da diversi elementi, ciascuno con il proprio ruolo, dediti al traffico di imponenti quantitativi di stupefacenti in tutta l’area potentina. Fondamentali sono state le numerose intercettazioni e videoriprese, che hanno offerto una visione chiara dei fatti percepiti dagli inquirenti. Soprattutto le videoriprese hanno dimostrato assidui scambi e forniture di stupefacenti ad opera anche del Criscuolo. Ebbene, nonostante ciò, l’avvocato Antonio Cavallo è riuscito ad instillare il ragionevole dubbio sul materiale investigativo, tanto da permettere l’assoluzione del proprio assistito, sebbene la Pubblica accusa avesse chiesto 10 anni di reclusione in quanto fornitore del gruppo potentino. Giova rilevare che il tribunale, preliminarmente, accoglieva la richiesta del legale di fiducia del Criscuolo, ovvero di rimettere l’imputato nei termini per richiedere il rito abbreviato, alla luce della legge Cartabia, radicando in tal modo la competenza nel Tribunale di Lagonegro. A seguito del giudizio abbreviato, il Tribunale lo ha assolto, a nulla rilevando che il Criscuolo era stato attinto nel frattempo da ulteriore misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Santa Maria Capua Vetere nel 2022 per possesso, ai fini di spaccio, di oltre 10 Kg di cocaina pronti per essere immessi sul mercato. Tale ultima vicenda, per cui il Criscuolo è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione con sentenza emessa dal GIP di Santa Maria nel febbraio del 2023, non ha in alcun modo influito né condizionato il Collegio potentino, che non ha esitato ad emettere un verdetto assolutorio. Sorte diversa per i membri della struttura monitorata dagli inquirenti, ciascuno condannato alle rispettive pene.