Città Metropolitana: firmato protocollo tra Manfredi e sindaci dell’area flegrea.

La Città Metropolitana di Napoli e i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Giugliano, Monte di Procida, Quarto, Procida e Napoli hanno sottoscritto oggi nella sede della Città Metropolitana il protocollo d’Intesa per la valorizzazione del territorio dei Campi flegrei. Il documento si pone come obiettivo quello di mettere a sistema le risorse ambientali, culturali, turistiche, folkloristiche ed enogastronomiche dell’area flegrea, attraverso un’azione condivisa che possa rispondere ad una logica eterogenea, attraverso la realizzazione di un programma unitario di valorizzazione territoriale. La firma del documento è avvenuta alla presenza di Gaetano Manfredi e degli altri sindaci firmatari del protocollo: Luigi Manzoni, Josi Della Ragione, Nicola Pirozzi, Giuseppe Pugliese, Antonio Sabino e Dino Ambrosino. Presente anche il consigliere metropolitano delegato al litorale Domitio e Lago Patria, Salvatore Pezzella, promotore dell’intesa. “Abbiamo grandi idee per lo sviluppo dell’area flegrea – ha detto il sindaco di Città Metropolitana Manfredi – magari partendo proprio dalla riqualificazione dell’intera zona di Bagnoli”. L’importanza della firma del protocollo è stata evidenziata da Luigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli “perché finalmente adesso si potrà ragionare con un’unica testa, l’unione di noi tutti sindaci dell’area flegrea evidenzierà le immense potenzialità che offre l’intero territorio”.













