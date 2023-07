Marano, primo consiglio comunale. Izzo all’attacco: “La vicenda Giaccio-Fdi è scandalosa, ma il partito del premier latita”

Ieri sera primo Consiglio Comunale targato Morra alla poca presenza dei cittadini si ha di converso una grande claque di familiari e amici dei protagonisti della maggioranza, che a ogni intervento del Sindaco e dei sparuti interventi dei consiglieri di maggioranza uno scroscio di applausi, che fanno tornare alla mentre i consigli comunali degli inizi anni novanta. Eletto come già era risaputo avvocato penalista Gaetano Mosella, scelta azzeccata per le qualità umane e professionali dell’avv. Mosella, vici eletti per la maggioranza Luigi Cecere e per la minoranza Francesco Santoro. I consiglieri di minoranza Savanelli, Fanelli, Santoro e Izzo hanno avuto parole molto dure per la scelta durante il ballottaggio della leader della lista “Fratelli d’Italia” di passare ad appoggiare il Sindaco PD Morra. E addirittura a indicare al Sindaco il nome dell’assessore alle periferie nella persona del primo dei non eletti della lista dei “Fratelli d’Italia” che al primo turno si presentava con la dottoressa Barbara Schiattarella candidata a Sindaco, per il momento la Schiattarella si è posizionata tra i bianchi dell’opposizione ma la questione è tutta in itinere. Nel mentre si aspetta un segnale dai vertici provinciali, regionali e nazionali del partito “Fratelli d’Italia” in primis dal responsabile zonale del partito della Meloni on. Michele Schiano che fino ad ora latita sull’argomento. La domanda che il popolo dei ” Fratelli d’Italia” si pone è: dove è finita la coerenza del partito della Premier, che durante il governo di salute pubblica nazionale di Draghi decise con dignità di rimanere all’opposizione, raccogliendo poi i legittimi frutti durante la campagna elettorale politica che ha portato alla nascita del governo della Meloni. Se il silenzio dei vertici del partito dei ” Fratelli d’Italia” continuasse il perché di questo cambio di rotta politica dal primo turno elettorale al ballottaggio alle ultime elezioni amministrative di Marano di Napoli diventerebbe un macigno politico che a lungo termine potrebbe far franare tutto l’architrave della grande coalizione morriana senza se e ma.

Michele Izzo Consigliere Comunale del gruppo “Fare Democratico” .