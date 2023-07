Napoli, prefettura: da oggi in pensione lo storico funzionario antimafia Salvatore Carli

84 Visite

Ultimo giorno di lavoro per Salvatore Carli, 65 anni, storico funzionario della prefettura di Napoli. Carli va in pensione dopo 37 anni di servizio presso l’autorità territoriale di governo. Una carriera lunga e brillante, soprattutto nel settore dell’antimafia. Carli è stato componente di commissioni straordinarie nei comuni sciolti per camorra, di recente anche a Sant’Antimo, nonché svariate volte membro di commissioni d’accesso presso tantissimi enti, tra cui Marano durante la gestione Visconti. Un funzionario integerrimo, un punto di riferimento per forze dell’ordine e magistrati napoletani e non solo, che ha avuto il merito di fare tantissimo – e spesso in solitudine e talvolta osteggiato – anche per il filone delle interdittive antimafia. Componente del Gia dal 1997, è stato membro della commissione che ha optato per lo scioglimento dell’Asl di Reggio Calabria, la prima Asl ad essere sciolta sul territorio nazionale. Il dottor Carli è oggi membro della commissione regionale anticamorra e proseguirà la sua attività concentrando i suoi sforzi su questo specifico filone, con particolare riferimento alla gestione dei beni confiscati. A Carli gli auguri della nostra redazione.













