Marano, acqua: proseguono i disagi in tante zone. Per il sindaco gli impianti sono ok, è colpa dei ladri

69 Visite

Ancora disagi sul fronte idrico in tante zone di Marano. Segnalazioni arrivano da Foragnano, da due giorni, San Marco, san Rocco, dalla zona al confine con Quarto. Gli impianti, secondo quanto riferito dal sindaco, sono in buone condizioni, ma la problematica sarebbe originata dai furti d’acqua e dall’utilizzo improprio di risorse idriche per irrigare campi e riempire piscine. Scoperta dell’acqua calda. Ieri due denunciati, ma intanto i problemi persistono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS