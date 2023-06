91 Visite

Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16, nella parrocchia di San Biagio i funerali di Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio deceduti tragicamente in un incidente in volo a Cellole. A celebrare le esequie il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Per la giornata di oggi le amministrazioni comunali di Mugnano e Marano hanno proclamato il lutto cittadino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS