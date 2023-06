Prodi, morta la moglie Flavia Franzoni durante un cammino in Umbria

249 Visite

È morta la moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni. La compagna dell’ex premier aveva 76 anni e nel 2019 avevano festeggiato le nozze d’oro: 50 anni di matrimonio insieme.

La donna è deceduta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. È caduta all’improvviso, forse a causa di un malore. Sono state due squadre del servizio regionale Umbria del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico a recuperare la salma di Flavia Franzoni su un tratto della via di Francesco, nell’eugubino dove era impegnata in un’escursione. L’intervento – in base alla ricostruzione degli stessi soccorritori – è stato compiuto su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia. Le due squadre sono giunte via terra con personale tecnico e sanitario. Nonostante i «numerosi» tentativi di rianimazione operati sotto un «violento» temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso – sempre secondo quanto riferito dal soccorso alpino – per la donna non c’è stato più nulla da fare. Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente.













