Mugnano, oggi alla San Biagio i funerali di Luigi ed Enrico Amatore. Lutto cittadino anche a Marano

Si terranno domani pomeriggio, alle ore 16, nella parrocchia di San Biagio i funerali di Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio deceduti tragicamente in seguito all’incidente in volo a Cellole. La notizia è arrivata poco fa, dopo il rilascio delle salme da parte del magistrato. Per la giornata di domani l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Sarnataro, proclamerà il lutto cittadino. Lutto cittadino anche a Marano.













