Controlli al Vomero e rissa a Pompei

Controlli al Vomero.

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Tarantino, Tino di Camaino, Annella di Massimo, Paisiello, Ruoppolo e Giotto e in piazza degli Artisti.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 22 veicoli, di cui 2 autovetture e 20 motoveicoli, poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.

Pompei: tre persone denunciate per rissa.

Sabato notte gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto, hanno notato diverse persone litigare tra loro colpendosi con calci e pugni ed, in particolare, due di esse utilizzare anche caschi da moto per aggredire gli altri.

I poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare tre napoletani, tra i 15 e i 20 anni, e li hanno denunciati per rissa, mentre gli altri sono riusciti ad allontanarsi.













