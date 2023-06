Scampia: aggredisce la compagna e si scaglia  contro i poliziotti. Arrestato

85 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione di viale della Resistenza per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, mostrando diverse escoriazioni e contusioni, ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni.

Gli operatori hanno rintracciato l’uomo presso la loro abitazione accertando che, nei pressi dell’ingresso, vi era il coltello utilizzato poco prima per minacciare la compagna; inoltre, lo stesso, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenze minacciandoli e spintonandoli fino a quando, dopo aver tentato di lanciarsi nel vuoto, è stato bloccato.

Un 52enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.













