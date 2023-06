Arzano – Coltivi-Amo la Legalità: nuove Generazioni e Arzano 80022 incontro-dibattito alla don Geremia

115 Visite

Martedì 6 giugno, nell’Aula Magna dell’Istituto Don Geremia Piscopo ad Arzano, dalle 10 alle 13 , si terrà la manifestazione Coltivi-Amo la Legalità organizzata dalle associazioni “Arzano 80022”, “Le nuove generazioni” e “Parlamento della legalità Internazionale”, che, con il patrocinio morale del comune di Arzano presentano il laboratorio civico partecipativo; progetto incentrato sul tema della legalità, con uno sguardo particolare al contrasto della dispersione scolastica. La legalità va coltivata, come ricorda il titolo del convegno, e quali semi possono germogliare più dei ragazzi, degli studenti? Saranno loro insieme agli esponenti della scuola, della politica e delle associazioni presenti, ad essere protagonisti della mattinata, portando i propri lavori sulla legalità, realizzati durante l’anno scolastico. Seguirà una staffetta ideale, con il passaggio di testimone: Niccolò Mannino, presidente del parlamento della legalità internazionale presenterà alle scuole il suo progetto “ricercatori dell’alba”, che le scuole si impegneranno ad usare come schema e canovaccio per il prossimo anno scolastico per continuare a lavorare sulla legalità, lasciando così ad Arzano un’ambasciata di questo parlamento. L’evento si svolgerà grazie all’autofinanziamento dei consiglieri comunali e della presidente del consiglio Comunale, Daniela D’Angelo. “ Un evento che speriamo sia precursore di esempi e strade da perseguire specialmente tra i giovani e giovanissimi”, ha affermato il consigliere Tommaso Bianco. “ Premetto – precisa Bianco – , che l’evento è stato organizzato attraverso l’autofinanziamento dei consiglieri comunali di Nuove Generazioni”. Saranno presenti: la dirigente scolastica Carmela Ferrara, la Sindaca Vincenza Aruta, Tersa Bifulco, Associazione Maia e Caterina Credendino della Mo.Vi. Campania. Al tavolo anche Adriana Attrice, referente dell’Associazione Arzano 80022 e Daniela D’Angelo, presidente del consiglio comunale in rappresentanza de Le nuove Generazioni. Interverranno nell’aula magna Niccolò Mannino, presidente Parlamento della Legalità internazionale, l’On Loredana Raia, vice presidente del Consiglio regionale e l’assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone. Modererà i lavori Gennaro Carotenuto.













