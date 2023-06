Napoli, Guangi e Savastano: Festa scudetto? Sarà una festa a metà e per pochi fortunati

307 Visite

Quella di domenica è una festa a metà. Una festa limitata a 50.000 fortunati che hanno vinto una vera e propria lotteria su TicketOne per conquistare un biglietto.

I proventi ovviamente andranno esclusivamente nelle casse del Napoli Calcio e che non bastando tale incasso al Patron della Filmauro si è assicurato l’esclusiva televisiva su televisioni private e pubbliche. Ma dov’è il pullman scoperto per il resto della città ? Da nessuna parte, fermo in garage.

Per le casse della società De Laurentis ha ottenuto 1mln di euro dalla Regione e 350mila di euro dal Comune di Napoli.

Ma l’evento è pubblico o è privato ? Non ci è chiaro.

Qual è l’interesse pubblico che può giustificare un impegno economico così rilevante ? E perché allora negare la condivisione pubblica della festa con il resto della città ? In tutto il mondo sfilano carri per celebrazioni calcistiche e dopo 33 anni solo Napoli se ne priva. Non è giustificabile la passività dell’Amministrazione ne tanto meno accettabile l’avidità del Presidente del Napoli.

Noi di Forza Italia non ci stiamo.

I consiglieri comunali di Forza Italia

Salvatore Guangi

Iris Savastano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS